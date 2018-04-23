Си Цзиньпин предложил развивать ЕАЭС совместно с концепцией "Один пояс и один путь"

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил осуществлять сопряженное развитие проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс и один путь". Предложение прозвучало на встрече Си Цзиньпина с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.
"Лидеры двух стран достигли важных договоренностей, в соответствии с которыми нам необходимо содействовать сопряжению инициативы "Один пояс и один путь" и проектов ЕАЭС", - говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства КНР.
Глава российского МИД Сергей Лавров находится в Пекине с двухдневным визитом.
24 апреля в Пекине состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По итогам заседания, которое пройдет под председательством министра иностранных дел КНР Ван И, будет подписан целый ряд документов и обнародовано коммюнике.
Повышенное внимание будет уделено координации позиций по ситуации в Афганистане, Сирии, на Корейском полуострове и иранской ядерной сделке. Встреча откроет завершающий этап подготовки заседания саммита глав государств ШОС, который состоится 9-10 июня в китайском Циндао.-0-
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