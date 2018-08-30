Синоптики ожидают усиление урагана "Норман" в Тихом океане

30 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют сегодня усиление урагана "Норман" в Тихом океане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Урагану присвоена первая категория, порывы ветра достигают до 140 км/ч. Пока опасности на суше он не представляет. Если скорость ветра превысит 150 км/ ч, то категория урагана будет повышена до второй. Пятая - самая опасная - присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 км/ч.-0-