Сирия может поднять вопрос о вступлении в ЕАЭС

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирия рассматривает возможность открыть режим торговых преференций с отдельными странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в скором будущем, возможно, поднимет вопрос вступления в объединение. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил министр экономики республики Самер аль-Халиль.

Для вступления в Евразийское объединение необходимо сначала заключить таможенные соглашения, урегулировать законодательство в этой сфере, получить согласие всех стран-участниц, отметил Самер аль-Халиль. Открытие зоны свободной торговли в этом плане легче, но опять же - при наличии всеобщего согласия.

"Поэтому мы рассматриваем возможность открыть режим торговых преференций с отдельными странами, с Россией, например. Экономика Сирии стремительно развивается, и, возможно, мы еще поднимем вопрос вступления в ЕАЭС в скором будущем", - сказал министр.

Самер аль-Халиль также сообщил, что по самым скромным подсчетам, при нынешнем уровне роста экономических показателей на восстановление сирийской экономики до довоенного уровня может уйти до 10 лет, не меньше.-0-