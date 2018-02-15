Сирил Рамапоса стал новым президентом ЮАР

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная ассамблея ЮАР утвердила Сирила Рамапосу на посту президента ЮАР. Как сообщает ТАСС, он был единственным кандидатом, выдвинутым парламентариями.
Сирил Рамапоса возглавляет правящий в ЮАР "Африканский национальный конгресс". Он оказался единственным кандидатом в президенты, поскольку оппозиционные партии приняли решение не выдвигать своих претендентов, требуя роспуска парламента и проведения досрочных выборов.
Фракция леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу", предпринявшая серию неудачных попыток помешать выдвижению Рамапосы, в знак протеста покинула зал заседания.
Об официальном избрании нового главы государства стало известно от председателя Конституционного суда Мохоенга Мохоенга.
Планируется, что 16 февраля новый президент ЮАР выступит с посланием к нации.
Ранее президент ЮАР Джейкоб Зума объявил об отставке.-0-
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