Съезд "Единой России" поддержал участие Путина в выборах президента РФ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съезд "Единой России" сегодня поддержал участие президента России Владимира Путина на выборах главы государства 2018 года, передает ТАСС.

"Поддержать выдвижение президента РФ Путина Владимира Владимировича кандидатом на должность президента РФ на выборах, назначенных на 18 марта 2018 года", - говорится в решении съезда.

На нынешний срок Владимир Путин избирался в 2012 году как кандидат от "Единой России". На выборы 2018 года он идет в качестве самовыдвиженца, а значит, для регистрации ему необходимо предоставить в Центризбирком не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку. "Единая Россия" пообещала помочь в сборе.

Представители "Единой России" вошли в оргкомитет, занимающийся созывом инициативной группы по выдвижению Владимира Путина, и, как ожидается, будут включены в саму инициативную группу. Ее заседание запланировано на 26 декабря.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Согласно графику избирательной кампании, утвержденному ЦИК, документы о выдвижении самовыдвиженцы должны представить в Центризбирком к 7 января.-0-