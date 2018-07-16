СК России: найденные под Екатеринбургом останки принадлежат Николаю II и царской семье

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет РФ подтвердил принадлежность найденных в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению, сообщает ТАСС.

"В настоящее время комплексные комиссионные молекулярно-генетические экспертизы подтверждают принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения", - сообщили в СК.

По данным ведомства, 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе: мать, отец, четыре дочери и сын. "Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линии подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи", - сообщили в СК. Кроме того, родство с царской семьей подтверждают и результаты сравнения найденных останков с останками отца Николая II Александра III.

СК завершит расследование уголовного дела об убийстве царской семьи в Екатеринбурге после того, как получит данные последних четырех экспертиз, в том числе исследования документов из зарубежных архивов, полученных за последние полтора года. "К производству экспертиз привлечены видные ученые, они изучают и систематизируют около 2 тыс. документальных первоисточников, в том числе обнаруженных в 2017-2018 годах в зарубежных архивах и музеях и ранее никем не исследованных", - сообщили в СК.

Расследование было начато 25 лет назад после обнаружения захоронения в окрестностях Екатеринбурга, предположительно, останков Николая II, императрицы Александры Федоровны, их детей великих княжен Ольги, Татьяны и Анастасии, а также лиц из свиты: лейб-медика Евгения Боткина, домашней девушки Анны Демидовой, повара Ивана Харитонова и лакея Алексея Труппа. В 1998 году расследование было завершено в связи со смертью лиц, совершивших преступление. Расследование вновь возобновили после того, как в июле 2007 года во время раскопок были найдены останки, предположительно, цесаревича Алексея и его сестры Марии к югу от места обнаружения первых девяти останков. После проведения экспертиз оно вновь было прекращено и вновь возобновлено в сентябре 2015 года для дополнительных исследований по вопросам, озвученным межведомственной рабочей группой, созданной в июле 2015 года по предложению Русской православной церкви.

Ее участники предложили провести дополнительные идентификационные исследования, в том числе по объектам, ранее недоступным следствию, - останкам сестры императрицы Александры Федоровны - великой княгини Елизаветы Федоровны, находящихся в Иерусалиме, и образцам крови на мундире деда императора Николая II - императора Александра II, а также изучить архивные материалы.

"Для выяснения всех обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи, разрешения споров, возникших в связи с идентификацией останков группы лиц, обнаруженных под Екатеринбургом, следствие заново исследовало все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, проведен комплекс следственных действий и экспертных исследований", - проинформировали в СК РФ.-0-