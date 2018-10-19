СК возбудил дело по факту гибели и травмирования рабочих при взрыве на заводе в Гатчине

19 октября, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва на заводе "Авангард" в Ленинградской области, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Ленинградской области.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Проверку также начала прокуратура Ленинградской области. "В ходе нее будет дана оценка пожарной и промышленной безопасности при производстве", - сказал собеседник агентства.

На место взрыва выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Взрыв на заводе пиротехники в Гатчине, предварительно - бытовой корпус. Выехал на место. Службы подняты по тревоге", - написал Дрозденко в своем официальном аккаунте в Instagram.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, взрыв на заводе произошел после того, как основная смена покинула цех.

В МЧС сообщили, что сегодня днем на заводе по производству пиротехники и кемпинговой мебели "Авангард" в Ленинградской области произошел технологический взрыв без последующего возгорания. По данным оперативных служб, два человека погибли, около 10 человек пострадали при взрыве.

Гатчина - административный центр Гатчинского муниципального района Ленинградской области, расположенный примерно в 40 км к югу от Санкт-Петербурга.-0-