Скончался легендарный конструктор "АвтоВАЗ" Георгий Мирзоев

В пятницу, 23 февраля, ушел из жизни знаменитый конструктор автомобилей Георгий Константинович Мирзоев. Благодаря ему мир увидел такие модели ВАЗ, как 2105, 2108, 2110, 2121 "Нива", 2123 "Шевроле-Нива", "Ока". Под его началом стартовали работы над проектами "Приора" и "Калина".

Инженер-конструктор скончался в 84 года от неустановленных пока причин. Последние годы мужчина жил в Москве, у него осталось трое детей.

Георгий Константинович родился 16 апреля 1933 года в Тбилиси. В 1956 году окончил Московский автомеханический институт. Мирзоев был главным конструктором "АвтоВАЗ" с 1976 по 1998 гг.

Его называли "Королев отечественного автопрома". Именно при Мирзоеве выпустили первый советский джип - "Ниву", начали применять электронный впрыск топлива и создали переднеприводный седан. В 2006 году конструктора наградили почетным дипломом Минобразования РФ за вклад в развитие водородной энергетики.