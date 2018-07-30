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Следователи не нашли доказательств намеренного крушения малайзийского Boeing

В мире 30.07.2018 | 12:55
Фото из архива
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи, изучающие исчезновение в 2014 году самолета Boeing "Малайзийских авиалиний", не нашли доказательств, что пилот самолета намеренно совершил крушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свежий доклад о ходе расследования, озвученный руководителем следственной группы Ко Су Чоном на пресс-конференции в Малайзии.

Ранее несколько австралийских экспертов выразили мнение, что крушение самолета произошло из-за преднамеренных действий командира экипажа Захари Ахмад Шаха, но следователи не согласились с подобными заявлениями, хотя и включили этот вопрос в свою повестку. Одним из аргументов в пользу позиции австралийских экспертов было то, что симулятор, на котором тренировался летчик, якобы показал, что незадолго до полета пилот имитировал падение в Индийском океане. Однако, как отметил Ко Су Чон, следователи пришли к выводу, что на устройстве не было зафиксировано "никаких необычных действий, кроме как игровых симуляций полета". Он указал также, что опытный 53-летний командир экипажа характеризовался исключительно с положительной стороны, был женат и имел троих детей, у него не наблюдалось никаких психических отклонений, и в тот момент он не попадал в какие-либо конфликтные или стрессовые ситуации.

Еще одним выводом доклада стало то, что транспортное средство было развернуто в воздухе не на автопилоте, а с использованием ручного управления. "Мы можем заключить, что MH370 был повернут обратно, и этот разворот произошел не из-за отклонений в работе механической системы. Разворот был сделан не с помощью автопилота, а на ручном управлении", - заявил Ко Су Чон. Он отметил, что следственная группа на данный момент не исключает возможности того, что "имело место незаконное вмешательство третьей стороны".

Также установлено, что самолет не был взят под контроль удаленно посредством технологий дистанционного управления. Как отметил Ко Су Чон, у компании Boeing "нет информации о том, чтобы какой-либо пассажирский самолет был оснащен подобной технологией". По его словам, в области предполагаемого крушения воздушного судна было найдено 27 осколков, которые могли ему принадлежать. Однако следственная группа выяснила, что лишь три из них точно принадлежат этому самолету. Между тем они были обнаружены на большом расстоянии друг от друга: на территории от восточного побережья Танзании до южного побережья ЮАР.

Основным итогом доклада стало то, что следственная группа на данный момент не может установить причину исчезновения малайзийского Boeing и почему самолет отклонился от планируемого маршрута. Самолет, согласно отчету, был в хорошем состоянии и не имел каких-либо неисправностей, пилоты были хорошо подготовлены и находились в хорошем самочувствии. Одна из ошибок - диспетчер не уведомил вовремя китайские власти, что с экипажем транспортного средства больше не удается установить контакт. Это затруднило изначальное своевременное определение его местоположения и дальнейшие поиски. Отмечается, что отсутствие связи с самолетом может свидетельствовать, что системы воздушного судна, отвечающие за установление контакта с внешним миром, были отключены вручную. Ко Су Чон указал, что этот доклад, подготовленный международной группой, является лишь промежуточным итогом работы следственной команды. Дальнейшая работа продолжается.

Принадлежавший авиакомпании "Малайзийские авиалинии" самолет Boeing 777-200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. Во время продолжавшихся почти три года международных поисков в океане к западу от Австралии была обследована зона общей площадью 120 тыс. кв.км, но пропавший авиалайнер так и не был найден. В начале 2017 года поиски были приостановлены, но министры транспорта Китая, Малайзии и Австралии объявили, что их можно будет возобновить в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположение обломков самолета. В январе 2018 года правительство Малайзии заключило контракт с американской компанией Ocean Infinity о проведении новых поисковых работ в районе, расположенном севернее зоны прежних поисков. Последние продолжались полгода, но результатов также не принесли.-0-

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Теги
авиакатастрофа, Малайзия, самолет
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