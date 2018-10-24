Смертельный аденовирус в США убил шестерых детей, еще 12 заражены

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка аденовируса в центре долгосрочного медицинского обслуживания в Нью-Джерси унесла жизни шести детей, еще 12 заражены, сообщает BBC.
Специалисты Департамента здравоохранения штата Нью-Джерси (США) подтвердили в общей сложности 18 случаев аденовируса среди пациентов педиатрического отделения в Ванакском центре по уходу и реабилитации. Большинство из умерших детей были несовершеннолетними.
Аденовирусы обычно протекают в легкой форме, однако у людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями нередки тяжелые формы болезни. В педиатрическом отделении Ванакского центра по уходу и реабилитации пребывают тяжелобольные дети, многие из которых - находящиеся в коме, инвалиды, неспособные ходить или разговаривать. Такие лица наиболее восприимчивы к аденовирусу.
Медицинскому учреждению запретили принимать новых пациентов до завершения вспышки заболевания. По факту многочисленных летальных случаев проводится расследование.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4078 BYN
|2.403 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.0999 BYN
|2.105 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.215 BYN
|3.2 BYN
|3.215 BYN