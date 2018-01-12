СМИ: на избирательном участке на президента Чехии было совершено нападение

12 января, Прага /БЕЛТА - ТАСС/. Хулиганка воспрепятствовала действующему президенту Милошу Земану голосовать на выборах президента Чехии 12 января. Кадры произошедшего на избирательном участке инцидента выложило сетевое издание Aktualne.cz.

Женщина, находившаяся на избирательном участке, увидев подошедшего к столу избирательной комиссии Земана, скинула с себя куртку и, выкрикивая на английском языке грубые ругательства в адрес политика, попыталась толкнуть его в спину. После этого глава государства покинул избирательный участок.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на сайт группы Femen, нападение совершила одна из ее участниц. Инцидент расследует полиция.-0-