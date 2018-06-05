СМИ сообщают о самоубийстве дизайнера Кейт Спейд

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известную в США дизайнера Кейт Спейд нашли мертвой в квартире в Нью-Йорке, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, Кейт покончила с собой. Ее обнаружила утром домработница. По информации Washington Post, вокруг шеи Спейд был повязан красный шарф.

Телеканал CNN сообщил, что известная дизайнер, которой было 55 лет, оставила предсмертную записку, но ее содержание пока неизвестно.

Спейд и ее муж Энди в 1993 году основали компанию Kate Spade New York, которая стала выпускать одежду, аксессуары и обувь. В последующие годы Спейд продала акции компании. Сеть Kate Spade New York насчитывает около 140 торговых точек в США и более 175 за их пределами.-0-