СМИ: в Дамаске заявили, что ракетные удары коалиции не достигли всех своих целей в Сирии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракеты, выпущенные США, Францией и Великобританией по Сирии, не достигли всех своих целей, так как были сбиты или перехвачены ПВО арабской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Ракеты "тройственной агрессии" не достигли своих целей благодаря ПВО, перехватившим и уничтожившим их, информировал агентство источник в Дамаске.

В свою очередь министерство информации Сирии выступило с обращением к гражданам, призвав их "не верить слухам о последствиях нанесенных агрессорами ракетных ударов", которые преднамеренно преувеличивают масштабы ракетной атаки.

По сообщению телеканала Almayadeen, который сослался на сирийский военный источник, ракетные удары, которые США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии, продолжались 50 минут. Телеканал Al Jazeera передал, что нескольким ракетным атакам подвергся военный аэродром Меззе в пригороде Дамаска и база сил ПВО в районе горы Касьюн, а также районы расположения 41-й бригады войск специального назначения и 105-й бригады Республиканской гвардии. По его сведениям, США и их союзники выбрали для нанесения ударов в общей сложности девять целей на территории Дамаска, его пригородов и остальной части Сирии.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. -0-