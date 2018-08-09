США планируют к 2020 году создать космические войска

В планах США - создание нового рода войск - космических военных сил. Создать их США намерены к 2020 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на вице-президента США Майка Пенса.

Заявление на эту тему Пенс сделал, выступая в Пентагоне. "В конечном счете, конгресс должен создать новое ведомство, которое займется организацией, тренировкой и экипировкой космических войск США", — заявил Пенс. Он отметил, что идея о создании космических военных сил будет оценена в перспективе.