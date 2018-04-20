Сотрудница полиции получила ранения в результате взрыва на матче чемпионата Болгарии по футболу

Сотрудница полиции получила серьезную травму после взрыва, произошедшего во время матча чемпионата Болгарии по футболу между "Левски" и софийским ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.
Женщина получила ранения от осколков стекла, попавших ей в лицо во время взрыва. Пострадавшая была незамедлительно госпитализирована. После окончания матча были задержаны более 20 болельщиков "Левски".
Полицейской сделали операцию, однако на ее лице остались осколки стекла.
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