Сотрудница полиции получила ранения в результате взрыва на матче чемпионата Болгарии по футболу

Сотрудница полиции получила серьезную травму после взрыва, произошедшего во время матча чемпионата Болгарии по футболу между "Левски" и софийским ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина получила ранения от осколков стекла, попавших ей в лицо во время взрыва. Пострадавшая была незамедлительно госпитализирована. После окончания матча были задержаны более 20 болельщиков "Левски".

Полицейской сделали операцию, однако на ее лице остались осколки стекла.