Совбез ООН проведет консультации по ситуации в Сирии

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии пройдет 22 января. Об этом в своем твиттер-аккаунте проинформировал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщают информагентства.
"Совет Безопасности ООН проведет консультации по ситуации в Сирии. Франция намерена указать на необходимость доставки гуманитарной помощи", - написал он. Ранее Ле Дриан сообщал, что Франция просит созвать экстренное заседание Совбеза. -0-
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