Спасатели обнаружили пропавший в Иркутской области вертолет

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили вертолет Ми-8, пропавший 2 сентября в Иркутской области. На месте крушения найдены тела трех человек, сообщает ТАСС.
Вертолет был найден 3 сентября около шести утра в 290 км на юго-восток от города Усть-Кут. Ми-8 разрушился от удара о землю.
Погибли все, кто находился на борту: три работника авиакомпании "Ангара", которой принадлежит Ми-8. С борта воздушного судна проводилась аэрофотосъемка.-0-
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