Спасатели пробурили более 100 отверстий в пещере Кхао Луанг, где блокированы школьники

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели пробурили более 100 отверстий в поверхности пещеры Кхао Луанг в Таиланде, чтобы добраться до 12 юных футболистов и их тренера, которые находятся там уже две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Нейшн".

Как рассказал руководитель спасательной операции Чианграй Наронгсак Осоттханакона, некоторые отверстия достигают глубины 400 м. Однако пока ни одно из них не привело к месту нахождения 13 человек, запертых в подземной ловушке.

Американский инженер и предприниматель Илон Маск направил на помощь детям тайского инженера, который должен присоединиться к команде из трех человек, состоящей из специалистов компаний Tesla, SpaceX и Boring Co. Зарубежные эксперты прибудут на место сегодня вечером и 8 июля. Вместе они рассмотрят возможность создания туннеля для эвакуации, оказавшихся в ловушке ребят. Ранее Илон Маск в Twitter писал о строительстве сети подводных тоннелей из нейлоновых труб диаметром в один метр. Он считает, что подобный коридор может быть использован в качестве альтернативы бурению поверхности подземелья.

Недавно школьники и тренер написали своим родственникам письма, а спасатели передали эти послания. 25-летний тренер футбольной команды написал: "Родители всех детей, сейчас у них все в порядке, спасатели проявляют большую заботу. Я обещаю, что буду заботиться о ребятах. Хочу сказать спасибо за оказанную поддержку и извиниться перед родителями".

Между тем капитан ВМС Таиланда Апхакон Юнгкхонгкео отметил, что сейчас возникла новая угроза для спасения детей и тренера - изменение состава воздуха в пещере. Из-за присутствия большого числа людей, выполняющих неотложные работы, в атмосфере пещеры падает процент кислорода, при этом увеличивается доля углекислого газа. Воздух тестируют ежедневно.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где пропавшие могли укрыться от прибывавшей воды.-0-