Спасатели в Таиланде проводят финальную часть операции по эвакуации людей из пещеры

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде сегодня проходит финальная, третья, часть спасательной операции по выведению из пещеры Кхао Луанг детей из местной школьной футбольной команды и их 25-летнего тренера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Khaosod.

Отмечается, что утром в подземелье отправилась группа из 19 водолазов.

"Если все пойдет по плану, то сегодня выйдут на поверхность оставшиеся четверо детей, врачи, тренер и водолазы", - сообщил руководитель спасательной операции Чианграй Наронгсак Осоттханакон. Он указал, что, несмотря на сильный дождь, уровень воды в пещере остается приемлемым для проведения эвакуации.

Ранее предполагалось, что операция может не завершиться 10 июля, так как Наронгсак Осоттханакон говорил, что нынешний план эвакуации рассчитан на вывод лишь четырех человек. Однако позднее он заявил об ускорении процесса вывода людей из пещеры на поверхность. "В первый день потребовалось 11 часов, во второй - 9 часов, сегодня должно быть еще быстрее", - сказал руководитель операции.

Двенадцать подростков в возрасте от 11 до 16 лет из местной юниорской футбольной команды и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они оказались отрезаны от выхода из пещеры Кхао Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Пещера, простирающаяся почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. Поиски продолжались 10 дней, спасатели нашли пропавших в пещере Кхао Луанг 2 июля. Эвакуация долго не начиналась, так как детей нужно было обучить пользоваться аквалангами - им предстоял долгий маршрут под водой по узким проходам пещеры.

Утром 8 июля глава штаба спасательной операции сообщил о старте первого этапа эвакуации пленников пещеры. В этот день были выведены на поверхность четыре ребенка. Еще четыре школьника были спасены из пещеры 9 июля. Все дети были доставлены на вертолетах в больницу, где помещены в карантин.-0-

Восемь детей спасены из пещеры в Таиланде Информации о состоянии подростков пока нет. Как и предыдущие эвакуированные, они будут доставлены на вертолете в больницу города Чианграй. Там детей поместят в карантин для наблюдения. С родителями они еще не встречались.

В Таиланде врачи обнаружили инфекцию у всех спасенных из пещеры детей "Все восемь ребят хорошо себя чувствуют, ни у кого из них нет лихорадки. Детям дали витамин Б и вакцину от бешенства", - сказал представитель Минздрава Таиланда.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.