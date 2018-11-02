США готовы применить санкции против SWIFT за связи с Ираном

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты готовы будут применить при определенных условиях свои санкции против банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT за связи с Ираном. Об этом сегодня заявил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен восстановлению американских санкций в отношении энергетического сектора Ирана, сообщает ТАСС.

Система SWIFT объединяет 11 тыс. финансовых институтов более чем в 200 странах. "Мы уведомляли SWIFT, что минфин будет решительно использовать свои полномочия с целью продолжать интенсивное экономическое давление на иранский режим, а также что SWIFT может подпасть под действие санкций США, если будет предоставлять услуги передачи сообщений о финансовых операциях находящимся под [американскими] санкциями определенным иранским финансовым учреждениям", - отметил министр.

США будут принимать агрессивные меры против специального механизма Евросоюза для торговых расчетов с Ираном, заявил Мнучин. "Я не ожидаю каких-либо значительных транзакций, которые будут проходить через специальный механизм", - сказал он. "Но если появятся данные о специальном механизме, что с его помощью проводятся транзакции, цель которых - обойти наши санкции, мы будем агрессивно принимать меры", - добавил он.

Президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. В основе возобновляемых администрацией Трампа рестрикций - удар по экспорту углеводородов, на котором зиждется экономика исламской республики.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа, они охватили, в частности, иранский автомобилестроительный сектор, куплю - продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся ограничительные меры вступят в силу 5 ноября.

Остальные участники сделки - Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция - не одобрили выход США из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям.

ЕС ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини объявила в Нью-Йорке о начале подготовительной работы по созданию странами ЕС легальной структуры для обеспечения финансовых транзакций с Ираном в целях поддержания международной торговли, в том числе нефтью, для защиты интересов европейских компаний, которые намерены продолжать ведение легального бизнеса с Ираном. Она также отметила, что в перспективе к этому механизму смогут подключиться и другие государства.-0-