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США готовы выйти из ДРСМД: реакция мирового сообщества

В мире 22.10.2018 | 15:52
Президент США Дональд Трамп. Фото АР
Президент США Дональд Трамп. Фото АР

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Россия, по его мнению, нарушает это соглашение. При этом, как сообщает ТАСС, американский лидер допустил заключение нового соглашения о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем в случае заверений со стороны Москвы и Пекина в том, что они прекратят разработку таких вооружений.

В Кремле заявили, что Россия остается приверженной нормам ДРСМД. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва ждет официальных разъяснений от Вашингтона по ситуации вокруг заявлений президента США Дональда Трампа о намерении выйти из ДРСМД и готова к контактам с Вашингтоном по любым каналам для прояснения ситуации. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможным ответом на выход США из договора станет принятие мер по восстановлению военного баланса.

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Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия осуждает "продолжающиеся попытки методом шантажа добиться от нас уступок, тем более в вопросе, который имеет значение для международной безопасности и безопасности в сфере ядерных вооружений, для поддержания стратегической стабильности".

Реакция мирового сообщества

Евросоюз рассчитывает, что Россия и США сохранят Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого Соединенные Штаты намерены выйти. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич. "Мы надеемся, что США и Россия будут вести конструктивный диалог, чтобы сохранить этот договор", - сказала она.

Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вызывает сожаление, власти ФРГ постараются убедить Вашингтон в необходимости задуматься о возможных последствиях данного шага. Об этом говорится в распространенном заявлении главы МИД Германии Хайко Мааса. Министр отметил, что решение США ставит сложные вопросы перед Европой, поскольку ДРСМД "на протяжении последних 30 лет является важным столпом европейской архитектуры безопасности".

"Катастрофическое решение президента Трампа выйти из ДРСМД, - написал в Twitter госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен. - Мы будем и впредь работать над ядерным разоружением". По мнению Нильса Аннена, "в том числе Россия должна соблюдать свои обязательства" в рамках договора. Как отметил госминистр, Европе необходимо не допустить наращивания военного потенциала в сфере ракет средней и малой дальности полета.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе, которая состоялась 21 октября, заявил лидеру США Дональду Трампу о важности для европейской безопасности и стабильности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Президент республики подчеркнул важность этого договора, в особенности в том, что касается европейской безопасности и нашей стратегической стабильности", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его страна поддерживает решение США. "Наш близкий и давний союзник - это, конечно, США, и мы решительно поддерживаем их в том, чтобы дать России четко понять, что она должна соблюдать обязательства договора, который она подписала", - приводит издание Financial Times слова министра.

В НАТО всю ответственность за решение США выйти из ДРСМД возложили на РФ, отметив, что Россия, "вероятно, нарушает" этот договор. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Она уклонилась от ответа на вопрос ТАСС, как действия Вашингтона повлияют на безопасность государств и граждан альянса. В ответ на просьбу прокомментировать решение президента США в одностороннем порядке выйти из ДРСМД Оана Лунгеску заявила: "Союзники в НАТО неоднократно высказывали озабоченность недостатком соблюдения Россией ее международных обязательств по ДРСМД, подписанному США и Советским Союзом в 1987 году. На саммите НАТО в июле союзники заявили о выполнении США условий договора, тогда как действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызывали целый спектр сомнений".

Власти Испании выразили обеспокоенность в связи с объявлением США о намерении выйти из ДРСМД. "Этот договор, заключенный между Соединенными Штатами и Советским Союзом в 1987 году, является одним из основных столпов евро-атлантической системы контроля над вооружениями и одним из гарантов мира и безопасности на Европейском континенте", - говорится в заявлении МИД Испании. "Правительство также выражает свою серьезную озабоченность по поводу ухудшения режима контроля над вооружениями в евро-атлантическом пространстве, - отметили в МИД Испании. - Важно продолжать делать ставки на международное право как лучший способ разрешения противоречий".

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет иметь негативные последствия. При этом Хуа Чуньин обратила внимание, что отсылка к Китаю, сделанная Дональдом Трампом в его заявлении о выходе из соглашения "является абсолютной ошибкой". "Мы надеемся, что все соответствующие стороны посредством диалога смогут урегулировать возникшие вопросы", - добавила представитель МИД. Дипломат отметила, что ДРСМД является очень важным документом в вопросе контроля над вооружениями, заключенным США и Советским Союзом в годы холодной войны. "Он играет важную роль в развитии международных отношений, процессе ядерного разоружения и поддержании глобального стратегического баланса и стабильности. Договор остается крайне значимым в наше время", - резюмировала Хуа Чуньин.

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что Япония надеется, что США в конечном итоге не будут выходить из ДРСМД. "Мы придаем большое значение исторической роли этого договора в вопросах контроля за вооружениями и разоружения. Нежелательна ситуация, при которой США действительно придется выйти из договора. Мы надеемся, что эта ситуация улучшится", - сказал он.

Что известно о ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года на советско-американской встрече на высшем уровне в Вашингтоне. В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний характер - его участниками, помимо США и России, стали Беларусь, Казахстан и Украина.

ДРСМД стал первым в истории документом о ликвидации целого класса вооружений. Его участники обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности. Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД (при этом договор не запрещает проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем). В целях контроля за соблюдением положений договора каждой стороне было предоставлено право проведения инспекций. Крылатые ракеты морского и воздушного базирования, попадающие в диапазон дальности от 500 до 5500 км, остались за рамками этого документа.

Договор является бессрочным, однако каждая из сторон имеет право выхода из него, если решит, что "связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы". Уведомление о выходе из соглашения должно быть сделано за шесть месяцев.-0-

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Теги
безопасность, вооружение, договор, Россия, США
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