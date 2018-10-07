США и КНДР сформируют рабочую группу по вопросам денуклеаризации

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и госсекретарь США Майкл Помпео договорились сформировать рабочую группу по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина по итогам его встречи с Помпео, сообщает ТАСС.

Ким Чен Ын и Майкл Помпео также обсудили возможность допуска американских инспекторов на ядерные объекты КНДР, отмечается в заявлении.

Помпео сегодня посетил Пхеньян, где провел переговоры с Ким Чен Ыном, после чего отправился в Республику Корею для встречи с ее президентом. По прибытии в Сеул Помпео опубликовал в соцсети сообщение, в котором отметил успехи в процессе достижения соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. Его начало было положено в ходе встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июля.

Это уже четвертый визит госсекретаря США в КНДР. Далее Помпео отправится в Пекин, где также проведет ряд встреч с представителями правительства.

Как заявил агентству Reuters один из членов делегации, сопровождавших посланника США в блиц-поездке в КНДР, нынешний визит был "лучше, чем предыдущий". В то же время чиновник добавил, что процесс денуклеаризации "будет долгим".

В Сингапуре 12 июля состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.-0-