США и КНДР удовлетворены подготовкой к встрече лидеров двух стран в Сингапуре

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и КНДР удовлетворены подготовительной работой, проведенной к встрече 12 июня в Сингапуре лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, который делал пересадку в аэропорту Пекина по возвращении из Пхеньяна, сообщают информагентства.

Руководитель ведомства сообщил, что все приготовления завершены. Члены официальных делегаций начнут пребывать в Сингапур 10 июня.

Встреча лидеров КНДР и США пройдет в отеле Capella на острове Сентоса.-0-