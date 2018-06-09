США и КНДР удовлетворены подготовкой к встрече лидеров двух стран в Сингапуре

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и КНДР удовлетворены подготовительной работой, проведенной к встрече 12 июня в Сингапуре лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, который делал пересадку в аэропорту Пекина по возвращении из Пхеньяна, сообщают информагентства.
Руководитель ведомства сообщил, что все приготовления завершены. Члены официальных делегаций начнут пребывать в Сингапур 10 июня.
Встреча лидеров КНДР и США пройдет в отеле Capella на острове Сентоса.-0-
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