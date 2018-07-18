США и Россия могут жить в мире и взаимодействовать - Трамп

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Россия могут ладить, жить в мире и взаимодействовать друг с другом, учитывая их статус ведущих ядерных держав. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Я не за Россию и не против кого-либо, я лишь хочу, чтобы наша страна находилась в безопасности. Я не хочу применения ядерных вооружений, чтобы люди даже помышляли об этом", - отметил Дональд Трамп.

Американский лидер сказал, что США и РФ контролируют 90% ядерного оружия в мире.

Дональд Трамп также заявил, что остальные члены НАТО должны увеличить военные расходы и перестать полагаться на финансовую поддержку Вашингтона. "Три или четыре дня назад я был у них и сказал, что им следует платить. Полагаю, что в зависимости от метода подсчета мы оплачиваем 70-90% стоимости обороны Европы. Мы не будем платить эти 90%, к тому же Европейский союз буквально убивает нас в торговле, нанеся нам убытков на $151 млрд в прошлом году", - отметил президент США, увязав это с отказом стран Европы от наращивания закупок американских товаров и услуг.

Дональд Трамп дал уже второе интервью Fox News после состоявшейся 16 июля встречи с президентом России Владимиром Путиным. Саммит в президентском дворце в центре Хельсинки стал первой полноформатной встречей двух лидеров. До этого они встречались дважды - в июле и ноябре 2017 года - на крупных международных мероприятиях.-0-