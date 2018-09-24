США могут ужесточить правила получения грин-карт

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США планируют осложнить процедуру получения постоянного вида на жительство (ПВЖ) или так называемых грин-карт. Соответствующие предложения американское министерство внутренней безопасности опубликовало в интернете 22 сентября, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Отмечается, что мигрантам может быть отказано в получении грин-карт, если они получают социальную помощь от государства, а также если власти предполагают, что они будут получать ее в будущем.

Речь идет о социальных пособиях по таким программам, как оказание временной помощи нуждающимся семьям, льготная покупка продуктов, дополнительный социальный доход. Также это касается неденежной помощи, например, предоставления медикаментов или продуктов питания.

Если изменения будут приняты, миллионам семей с низким доходом придется выбирать между поддержкой государства и ПВЖ, отмечает издание Politico. При этом ужесточение правил затронет в основном легальных мигрантов и их семьи, так как нелегальные приезжие, как правило, не имеют права на государственную поддержку.

Около 50 тыс. человек в год выигрывают грин-карты в лотерею. В начале 2018 года республиканцы представили в Конгрессе США проект нового закона об иммиграции, который, в числе прочего, предусматривает отмену этой лотереи, а также усиление охраны границ и финансирование строительства заградительной стены на границе с Мексикой.-0-