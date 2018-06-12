США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова - Трамп

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп пообещал остановить совместные с Республикой Корея военные учения в районе Корейского полуострова. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, сообщает ТАСС.

"Мы остановим эти военные учения", - сказал Дональд Трамп. Он добавил, что, хотя Республика Корея и оплачивает часть расходов по их проведению, этого недостаточно, и учения обходятся США в миллиарды долларов.

Дональд Трамп также заявил о том, что в перспективе он хотел бы снять санкции с КНДР. "Санкции будут сняты тогда, когда мы удостоверимся, что ядерного оружия больше нет. Санкции сыграли важную роль", - сказал он.

"Как вы знаете, и я уже об этом говорил, сейчас санкции останутся. Но в определенный момент я бы хотел, чтобы они были сняты", - добавил президент США.

Исторический саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном прошел сегодня на острове Сентоса в Сингапуре. По итогу саммита был подписан совместный документ, согласно которому КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.-0-