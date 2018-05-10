10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США расширили санкции против Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства финансов США, сообщают информагентства.
Санкции введены против шестерых представителей элитных частей Вооруженных сил (Корпуса стражей Исламской революции - КСИР), а также против трех компаний, имеющих отношение к КСИР.
Как отмечает ТАСС, на практике новые решения Вашингтона означают, что американским гражданам теперь запрещено вести какие бы то ни было дела с лицами, попавшими в черный список, а собственность последних в случае обнаружения таковой в юрисдикции США будет арестована.-0-
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