США вводят 10-процентные пошлины на товары из Китая стоимостью $200 млрд

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд, вводятся 24 сентября, сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп также намерен приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если Пекин примет ответные меры. Вводимые сегодня пошлины с 1 января следующего года вырастут до 25%, отметили в Белом доме.

При этом, касаясь запланированных переговоров между представителями США и Китая по решению торговых вопросов, президент не исключил, что "на каком-то этапе станет возможным заключить сделку".

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты полны решимости одержать победу в торговой войне с Китаем и не намерены отступать от своей политики введения таможенных пошлин.

Комментируя решение Вашингтона не облагать новыми пошлинами некоторые наименования высокотехнологичной продукции, поставляемой из КНР, в том числе смарт-часы Apple Watch, Росс заверил, что США пытались "как можно меньше затронуть потребителей". Глава минторга США также заострил внимание на том, что "в конечном счете никто не заметит эффекта от пошлин" в США, так как дополнительная стоимость товаров "будет разделена между тысячами и тысячами наименований продукции".

Однако, как пояснила газета The New York Times, вводимые 24 сентября пошлины приведут к ощутимому росту затрат на ликвидацию последствий таких стихийных бедствий, как ураган "Флоренс", от которого пострадали штаты Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния. Опрошенные изданием подрядчики и строительные фирмы утверждают, что стоимость такого рода работ возрастет примерно на 20-30% после введения новых таможенных сборов.

Как указывает телеканал CNN, тысячи американских компаний обратились к правительству с просьбой исключить определенные товары из списка пошлин, заявив, что они не смогут найти другого поставщика за пределами Китая. До сих пор ни одна из их просьб не была удовлетворена.

Крупные корпорации уже начали предупреждать об ущербе. Так, занимающаяся производством микросхем корпорация Micron Technology объявила о том, что новые пошлины, скорее всего, приведут к падению прибыли в следующем году. По мнению экспертов, пошлины могут нанести ущерб и американским энергетическим компаниям, планирующим экспортировать сжиженный природный газ.

Агентство Bloomberg указывает, что решение вашингтонской администрации отразится в первую очередь на американских потребителях. По его оценкам, уже этой осенью ожидается рост цен на различные товары для дома - начиная от шампуня и кормов для собак и заканчивая бытовой техникой. Крупнейшие сети оптовой и розничной торговли США уже предупредили, что пошлины могут заставить их поднять цены, в частности, на школьные принадлежности - тетради, калькуляторы, папки и др.

В свою очередь власти Китая 24 сентября вводят таможенные пошлины в 5% и 10% на импортные товары из США на общую сумму в $60 млрд. Министерство коммерции КНР заявило, что в связи с решением правительства США ввести пошлины Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации. По оценке Международного валютного фонда, обострение торговой войны может нанести существенный ущерб экономикам обеих стран.-0-