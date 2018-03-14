Стивен Хокинг скончался в день рождения Эйнштейна

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известный британский физик Стивен Хокинг скончался 14 марта. Смерть легендарного ученого сопровождают удивительные совпадения.
Именно в этот день 14 марта в 1879 году родился Альберт Эйнштейн. Хокинга еще со школьных лет неоднократно сравнивали с великим физиком, да и сам Стивен был большим его поклонником. К слову, Альберт Эйнштейн тоже скончался на 77-м году жизни.
Кроме того, 14 марта празднуется Международный день числа "Пи".
Стивен Хокинг был гениальным ученым и кумиром многих людей во всем мире. Его жизнь была удивительной во многих аспектах. Несмотря на страшный диагноз, который врачи поставили ему в двадцатилетнем возрасте, он дожил до 76 лет. А ведь, по мнению медиков, ему оставалось жить не более трех лет. -0-
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