Страны Карибского бассейна испытают систему предупреждения о цунами

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Карибского бассейна испытают систему раннего предупреждения о цунами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЮНЕСКО.

Практические учения, получившие название "Карибская волна 18", пройдут 15 марта. Они призваны оценить эффективность системы раннего предупреждения, созданной в 2005 году под эгидой Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО, а также позволят проверить эффективность структур, ответственных за управление чрезвычайными ситуациями в регионе.

Испытание системы предусматривает три сценария возникновения цунами в результате мощного землетрясения: первый - у берегов Малых Антильских островов, второй - у побережья Колумбии, последний - на западе Пуэрто-Рико. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами направит фиктивные оповещения 47 странам и территориям, участвующим в учениях.

"Основываясь на успехе предыдущих испытаний, которые мобилизовали 330 тыс. и 740 тыс. участников в 2016 и 2017 годах соответственно, эти учения соберут вместе представителей национальных систем оповещения, служб экстренной помощи, метеослужб, служб береговой охраны, школьников, студентов университетов, а также представителей гостиничной индустрии", - проинформировали в пресс-службе.

За последние 500 лет в Карибском бассейне произошло 75 цунами, что составляет почти 10% от общего количества цунами в мире за этот период. Начиная с середины XIX века в этом регионе в результате цунами, вызванных землетрясениями, оползнями или извержениями вулканов, погибли более 3,5 тыс. человек.

Созданная в 2005 году под эгидой Межправительственной океанографической комиссии, Межправительственная координационная группа по Системе раннего предупреждения о цунами и опасности других бедствий в прибрежных районах Карибского бассейна и прилегающих регионах помогает странам-участницам вводить в эксплуатацию системы предупреждения о цунами.-0-