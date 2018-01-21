Страны ОПЕК+ договорились об ограничении добычи нефти до 2019 года

Организация стран-экспортеров нефти и не входящих в картель государств (ОПЕК+) приняла решение об оставлении сделки по ограничению добычи нефти в 2018 году без изменений. Об этом сообщают информационные агентства.
Заседание мониторингового комитета прошло в воскресенье в столице Омана Маскате. В ходе встречи стороны подтвердили договоренности, достигнутые 29-30 ноября и распространяющиеся на весь 2018 год.
Средние цены на "черное золото" были в 2017 году на 30% выше, чем годом ранее. Спрос также вырос до 1,5 млн баррелей в сутки.
Стороны условились следить за состоянием рынка и корректировать свои действия.
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