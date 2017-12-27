Стрельба произошла на юго-востоке Москвы, один человек погиб

27 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Полицейские разыскивают злоумышленника, который во время конфликта убил из пистолета своего конкурента по бизнесу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Сегодня утром на улице Иловайской, дом 20, корпус 1 между двумя мужчинами произошел имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов. В результате чего один из них причинил огнестрельное ранение из неустановленного пистолета своему оппоненту, который скончался на месте", - сказал собеседник агентства.
Полиция ведет поиск подозреваемого в убийстве, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.-0-
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