28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрелявший по людям во Флориде геймер был психически нездоров, сообщает информагентство Associated Press.

Ранее 24-летнего Дэвида Катца дважды помещали в психиатрические учреждения. Ему назначались психотропные препараты и средства от депрессии. В младшем возрасте он нередко отказывался ходить в школу. По мнению матери, молодой человек страдал от болезненного пристрастия к компьютерным играм.

Полиция установила личность стрелявшего во Флориде "Стрельбу устроил 24-летний Дэвид Катц, с собой у него был по меньшей мере один пистолет", - сказал шериф Джексонвилла Майк Уильямс.

Как сообщалось, 26 августа в Джексонвилле (штат Флорида) на турнире по компьютерной игре Madden '19 (симулятор американского футбола) Дэвид Катц после проигрыша открыл огонь по другим посетителям соревнований. Он застрелил двух человек и ранил 11, после чего покончил с собой. Девять человек были госпитализированы, еще двое добрались до клиники самостоятельно. Турнир транслировался онлайн. На видео с соревнований слышна серия выстрелов. Трагедия произошла в развлекательном центре Jacksonville Landing. Во Флориде в последние годы произошло несколько случаев стрельбы в общественных местах, в том числе в ночном клубе Pulse в Орландо и в средней школе имени Марджори Стоунмен Дуглас.-0-