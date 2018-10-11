Суд арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца футболиста Павла Мамаева, подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее суд за драку также арестовал Александра Кокорина и его брата Кирилла. Адвокаты арестованных намерены обжаловать решения суда о заключении их под стражу.
Кокорин и Мамаев 8 октября стали участниками двух конфликтов с дракой в центре Москвы, в результате которых был избит водитель ведущей Первого канала и чиновник Минпромторга Денис Пак в кафе на Большой Никитской улице.-0-
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