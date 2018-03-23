Суд Испании обвинил 13 политиков Каталонии в подстрекательстве к бунту

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд Испании обвинил сегодня 13 каталонских политиков в подстрекательстве к бунту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Paнs.

Среди политиков, в отношении которых суд озвучил обвинительные заключения, бежавший в Бельгию экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон и его заместитель - заключенный под стражу Ориол Жункерас.

В ответ на это Карлес Пучдемон во время сегодняшней пресс-конференции в Хельсинкском университете заявил, что считает ошибкой испанских властей решение Верховного суда Испании по предъявлению обвинений 13 каталонцам. "В этой ситуации нужен диалог и, может быть, международное посредничество, чтобы испанское правительство село за стол переговоров и говорило с легитимным представителем Каталонии", - указал он.

Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября 2017 года. На территории Испании действует ордер на арест политика, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться выхода Каталонии из состава Испании.-0-