Суд Киева назвал фамилию предполагаемого организатора покушения на Бабченко

31 мая, Киев /БЕЛТА - ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева получил ходатайство об избрании меры пресечения организатору "покушения" на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе портала "Судебная власть Украины".

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. - подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)", - сказано в сообщении.

Вечером 29 мая полиция Киева сообщила, что Бабченко был застрелен в своем доме. Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала фоторобот предполагаемого исполнителя убийства. Однако 30 мая в СБУ заявили, что на самом деле спецслужба инсценировала убийство в рамках операции по предотвращению преступления. На созванном в Киеве брифинге глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист жив, после чего сам Аркадий Бабченко вышел к присутствующим на брифинге. Василий Грицак также сказал, что 30 мая организатор готовившегося преступления был задержан. Ранее фамилия задержанного не разглашалась.-0-