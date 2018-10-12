Суд Турции вынес решение по делу американского пастора Эндрю Бронсона

12 октября, Измир /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Суд города Измир приговорил американского пастора Эндрю Бронсона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения. Запрет на выезд и домашний арест Эндрю Бронсона отменен.

12 октября пастор в четвертый раз предстал перед судом. Учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Эндрю Бронсон был освобожден из зала суда.

Американский пастор был задержан 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве Фетуллаху Гюлену (FETО) и Рабочей партии Курдистана (РПК). Из обвинительного акта следовало, что Эндрю Бронсон под предлогом религиозной деятельности совершал противоправные действия в поддержку течения Фетуллаха Гюлена и РПК, сотрудничал с указанными организациями, зная об их целях. В документе говорилось, что американский пастор проводил встречи с руководителями FETО и знал их позывные. В этой связи прокуратура требовала приговорить Эндрю Бронсона к 35 годам тюремного заключения.-0-