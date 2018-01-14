Судья спортивных соревнований в Праге умер после удара легкоатлетическим ядром

14 января, Прага /БЕЛТА - ТАСС/. Ядро, которое толкнул спортсмен на проходивших в Праге городских соревнованиях по легкой атлетике, убило судью, сообщает ТАСС.
Трагедия произошла 13 января в одном из спортивных залов легкоатлетического комплекса в столичном районе Страгов. Один из молодых участников соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию его полета. Шестикилограммовый снаряд попал в грудь находившемуся от него в нескольких метрах судье.
"Это был несчастный случай", - заявил представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода.
Оперативная медицинская помощь, которую пытались оказать несчастному находившиеся в зале спортивные врачи, не привела к успеху. Судья соревнований, у которого от удара была проломлена грудная клетка, умер, не приходя в сознание.-0-
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