Световое шоу и запуск фейерверков прошли в Циндао по случаю саммита ШОС

10 июня, Циндао /БЕЛТА - Синьхуа/. По случаю открытия саммита ШОС в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) 9 июня были проведены масштабные световое шоу и запуск фейерверков.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит 9-10 июня 2018 года в городе Циндао. Предстоящее мероприятие впервые состоится в формате большой "Шанхайской восьмерки" и войдет в историю организации. Индия и Пакистан впервые принимают участие в саммите ШОС в качестве полноправных членов.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также Региональная антитеррористическая структура в Бишкеке. В структуру ШОС входят также страны-наблюдатели: Беларусь, Иран, Монголия и Афганистан. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в котором сейчас состоят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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