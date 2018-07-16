Свыше 100 футбольных хулиганов задержаны в Париже 15 июля

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время пресечения беспорядков, возникших при праздновании 15 июля победы сборной Франции на ЧМ-2018 по футболу, полиция Парижа задержала 102 футбольных хулигана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полицейского префекта Парижа Мишеля Дельпеша.

Уточняется, что из 102 временно задержанных 90 человек в настоящее время помещены под стражу.

Мишель Дельпеш при этом отметил, что "учитывая очень большое скопление народа и несмотря на ряд недопустимых происшествий, общий итог можно считать нормальным".

По информации Agence France-Presse, в результате драки на Елисейских полях в Париже один человек тяжело пострадал - его ударили по голове тяжелым мотоциклетным шлемом. В драке болельщиков, возникшей по неизвестной причине, участвовали около двух десятков человек. По данным правоохранителей, пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

Также на Елисейских полях хулиганами был разграблен элитный гастроном Drugstore Publicis - из него были украдены бутылки с вином и шампанским, все витрины разбиты. Полиция была вынуждена применить брандспойты и слезоточивый газ, чтобы пресечь беспорядки.

Целый ряд крупных столкновений с полицией возникли в различных кварталах Марселя. В частности, в туристической зоне вокруг Старого порта хулиганы бросали в полицейских камни и бутылки. Пострадали два стража порядка. Задержано около десятка человек. Инциденты также произошли в Аяччо (южная Корсика), в Страсбурге, Руане, Лионе и других городах. По информации МВД Франции, всего по стране были задержаны и находятся под стражей 292 человека.-0-