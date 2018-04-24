Таиланд готов организовать встречу Дональда Трампа с Ким Чен Ыном

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таиланд готов организовать на своей территории ожидаемую встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД королевства Дона Праматвиная.
Во время брифинга Дон Праматвинай заявил, что Таиланд готов способствовать диалогу и принять подобную встречу.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын передал американскому президенту через представителей Республики Корея устное предложение о проведении встречи. Глава администрации США его принял.
Ожидается, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа может пройти в мае или июне 2018 года, конкретное место мероприятия пока не называется.-0-
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