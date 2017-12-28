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Теракт в Кабуле: число погибших увеличилось до 40 человек

В мире 28.12.2017 | 11:35

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате теракта в афганском Кабуле увеличилось по меньшей мере до 40 человек, пострадали более 30. Такая информация, как сообщает ТАСС, размещена на сайте агентства Pajhwok Afghan News со ссылкой на МВД Афганистана.

По уточненным данным, два взрыва прогремели сегодня в западной части Кабула вблизи здания местного информагентства. Установлено, что одно из взрывных устройств в действие привел террорист-смертник.

Ответственность за взрывы не взяла ни одна из действующих группировок.-0-

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Теги
Афганистан, взрывы, смерть, теракт
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