Tesla выпустила за год рекордные 100 тыс. автомобилей

Tesla объявила об очередном корпоративном рекорде. За минувший год Илон Маск и компания реализовали 101 312 машин во всем мире. Это на 30% больше, чем в 2016.

В течение последнего квартала 2017 года "Тесла" продала 30 тыс. электрокаров, из которых более половины составляют модификации модели S.

При этом полноценный выпуск самой ожидаемой версии - Model 3 - пока не начался. В конце года компания отчиталась о продаже всего 1 550 "троек". Для наращивания объемов ее выпуска пришлось даже пожертвовать налаженным производством Model S и Model X. К марту ожидается выпуск до 2 500 Model 3 еженедельно.

Ранее в Tesla обещали выйти на производство 20 000 "троек" в неделю, но теперь надеются, что во второй половине года станут выпускать хотя бы 5 тыс. машин данной серии.