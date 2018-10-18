Трагедия в Керчи стала, в том числе, результатом глобализации через интернет - Путин

18 октября, Сочи /БЕЛТА - ТАСС/. Трагедия в керченском колледже стала, в том числе, результатом глобализации через соцсети, интернет, где много вредного для молодежи контента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Вчерашняя трагедия - это, в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов", - сказал Владимир Путин.

По словам российского лидера, это стало следствием недостаточной глобальной реакции на изменяющиеся в мире условия, в том числе в виртуальном пространстве.

"Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, и они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода", - считает Владимир Путин.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате трагедии погиб 21 человек (включая нападавшего). Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.

Следственный комитет РФ изначально возбудил уголовное дело по статье "Теракт", однако позже переквалифицировал на статью "Убийство".-0-