Трамп и Ким Чен Ын рассчитывают на встречу 12 июня в Сингапуре

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын все же рассчитывают провести ранее запланированную встречу 12 июня в Сингапуре, сообщают информагентства.

Ранее американский лидер говорил о том, что принял решение отказаться от встречи из-за откровенно враждебных высказываний Ким Чен Ына. Однако позже он не исключил, что встреча может пройти.

Во время беседы с журналистами 27 мая Дональд Трамп заявил, что прогресс по организации саммита есть. "Работа продвигается очень хорошо. Мы ориентируемся на встречу 12 июня в Сингапуре, это не изменилось", - сказал он.

Лидер КНДР на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином также подтвердил желание провести встречу в Сингапуре.-0-