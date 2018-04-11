11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии, сообщают информагентства.

"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и "умные", - написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин в интервью телеканалу "Аль-Манар" заявил, что Россия перехватит любые ракеты, выпущенные США по территории Сирии, и будет готова к ударам по точкам, откуда ракеты были выпущены. "Если последует удар со стороны Америки, ракеты будут сбиты, а также будут поражены объекты, с которых производились залпы", - сказал Александр Засыпкин.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации в ночь на 11 апреля выпустила предупреждение на ближайшие 72 часа в адрес международных авиакомпаний о возможности авиаударов по территории Сирии и рекомендовала соблюдать осторожность при планировании воздушных маршрутов.

Совет Безопасности (СБ) ООН на заседании 10 апреля не смог одобрить ни одну из трех представленных резолюций по предполагаемым химическим атакам в Сирии. Председательствующий на заседании СБ ООН постпред Перу Густаво Адольфо Меса-Куадра Веласкес после заседания заявил, что работа Совбеза будет продолжена. Он не уточнил, какая из стран предложит новую резолюцию.

Ситуация вокруг Сирии резко обострилась после того, как несколько дней назад ряд неправительственных организаций(в том числе "Белые каски") выступил с утверждением о том, что 7 апреля в сирийском городе Дума было применено химоружие. Российский МИД РФ назвал это заявление информационным вбросом, а Минобороны РФ заявило, что "Белые каски" известны фейковыми новостями. Обвинения в применении химоружия категорически отвергает правительство Сирии.-0-