Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения двустороннего саммита в Сингапуре 12 июня, сообщается в Twitter Белого дома.

В письме Дональда Трампа, в частности, говорится, что решение отказаться от саммита было принято "из-за откровенно враждебных высказываний", прозвучавших в последнем заявлении Ким Чен Ына.

Президент США также отметил, что готов к проведению двусторонней встречи с лидером КНДР в будущем.

Ранее Дональд Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. В свою очередь Ким Чен Ын заявлял, что рассчитывает на позитивные изменения по итогам встречи с Дональдом Трампом. Он полагал, что это станет историческим шагом.-0-