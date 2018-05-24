Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения двустороннего саммита в Сингапуре 12 июня, сообщается в Twitter Белого дома.
В письме Дональда Трампа, в частности, говорится, что решение отказаться от саммита было принято "из-за откровенно враждебных высказываний", прозвучавших в последнем заявлении Ким Чен Ына.
Президент США также отметил, что готов к проведению двусторонней встречи с лидером КНДР в будущем.
Ранее Дональд Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. В свою очередь Ким Чен Ын заявлял, что рассчитывает на позитивные изменения по итогам встречи с Дональдом Трампом. Он полагал, что это станет историческим шагом.-0-
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