Трамп отправляется 10 июля в продолжительное турне в Европу

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп отправляется сегодня в европейское турне, в ходе которого посетит Бельгию, Великобританию и Финляндию. Ключевым пунктом этой продолжительной поездки американского лидера станет первая за время его пребывания у власти полноформатная российско-американская встреча на высшем уровне. Она состоится 16 июля на нейтральной территории - в Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС.

Переговорам с президентом России Владимиром Путиным будет предшествовать участие Дональда Трампа в саммите НАТО в Брюсселе, пребывание с первым официальным визитом в Лондоне и посещение Шотландии.

В Брюссель Дональд Трамп, как сообщала ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, прибудет вечером 10 июля. У него прежде всего пройдет отдельная встреча с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Затем президент США примет участие в мероприятиях с участием всех других глав государств и правительств стран - членов НАТО.

Дональд Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны, в первую очередь Германию, за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент обещал вновь поднять этот вопрос в Брюсселе. Как отметила Кей Бейли Хатчисон, также в Брюсселе будет подчеркнуто, что "двери НАТО открыты для новых членов". Альянс подтвердит приверженность принятию в будущем в свои ряды Грузии и Украины, лидеры которых приглашены на саммит. Наконец, участники саммита, как ожидается, "единогласно одобрят" новую командную структуру НАТО, предусматривающую формирование двух новых штабов - в США и ФРГ, согласуют инициативу "4 по 30" (план создания сил постоянной готовности второго эшелона), утвердят "создание команд поддержки контргибридных" операций, расширят масштабы поддержки операции в Афганистане и объявят о "новой миссии подготовки иракцев".

Из Брюсселя Дональд Трамп вылетит в Лондон, где его ждут не только переговоры с премьер-министром Терезой Мэй, но и аудиенция у королевы Елизаветы II. Посол США в Великобритании Роберт Джонсон утверждал в преддверии визита, что "особые отношения" между Вашингтоном и Лондоном в настоящее время "прочны, как никогда". По его словам, Трамп и Мэй встретятся в загородной премьерской резиденции Чекерс 13 июля. Как информировал Джонсон, президент США собирается обсуждать с главой правительства Великобритании возможность заключения "двусторонней торговой сделки".

В финскую столицу Трамп прибудет 15 июля. Как отметил посол США в России Джон Хантсман, проведение в Хельсинки полноценного российско-американского саммита отвечает интересам Вашингтона. "Президент пришел к выводу о том, что теперь пришло время для прямого контакта между ним и президентом Путиным, что это отвечает интересам Соединенных Штатов, интересам России, интересам мира и безопасности на всей планете. И таким образом он и движется вперед", - заявил Джон Хантсман. Он уточнил, Путин и Трамп сначала проведут "двустороннюю встречу один на один, а затем переговоры в расширенном формате, за которой последует рабочий ланч".

Хантсман не исключил, что на саммите будут заключены конкретные договоренности. "Мне кажется, тот факт, что мы проводим саммит на этом уровне в данный момент истории, - это само по себе достижение. Но я не исключаю, что будут и определенные конкретные соглашения, о которых объявят по окончании саммита", - сказал посол.-0-