Трамп поручил рассмотреть введение пошлин в 25% на товары из Китая

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп поручил рассмотреть возможность введения пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Об этом говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, сообщают информагентства.

По словам торгового представителя США, введение пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10% уже обсуждается, слушания по этому вопросу начнутся в августе.

США обвиняют Китай в краже американской интеллектуальной собственности, технологий и осуществлении несправедливой торговой практики. В связи с этим в июне США ввели 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд.

Как отметил Роберт Лайтхайзер, вместо того, чтобы прислушаться к доводам США и изменить поведение, Китай ввел ответные меры против американских фермеров и предприятий, что затронуло 40% американского экспорта в Китай.-0-