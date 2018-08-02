Трамп поручил рассмотреть введение пошлин в 25% на товары из Китая

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп поручил рассмотреть возможность введения пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Об этом говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, сообщают информагентства.
По словам торгового представителя США, введение пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10% уже обсуждается, слушания по этому вопросу начнутся в августе.
США обвиняют Китай в краже американской интеллектуальной собственности, технологий и осуществлении несправедливой торговой практики. В связи с этим в июне США ввели 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд.
Как отметил Роберт Лайтхайзер, вместо того, чтобы прислушаться к доводам США и изменить поведение, Китай ввел ответные меры против американских фермеров и предприятий, что затронуло 40% американского экспорта в Китай.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3248 BYN
|2.32 BYN
|2.327 BYN
|USD
|1.9892 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1796 BYN
|3.155 BYN
|3.171 BYN