Трамп призвал вернуть Россию в G8

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп перед началом саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде заявил, что к встрече лидеров ведущих стран мира необходимо допустить Россию. Об этом сообщают информагентства.

Дональд Трамп отметил, что Россия, которую с 2014 года отстранили от G8, должна снова стать частью группировки наиболее индустриально развитых стран мира, восстановив "Большую восьмерку".

"Россия должна быть на этой встрече. Почему мы проводим встречу без участия в ней России? Я бы рекомендовал, решать им, но Россия должна быть на встрече, быть участником", - сказал американский лидер.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал Дональда Трампа. "Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого", - написал он сегодня в Twitter.

44-й саммит G7 состоится 8-9 июня в канадском курортном городке Ла Мальбе (провинция Квебек). В нем будут принимать участие президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании, Японии и Италии Тереза Мэй, Синдзо Абэ и Джузеппе Конте, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. По приглашению премьер-министра Канады Джастина Трюдо саммит посетят лидеры Аргентины, Бангладеш, Вьетнама, Гаити, Кении, Республики Маршалловы Острова, Норвегии, Руанды, Сенегала, Республики Сейшельские Острова, ЮАР и Ямайки.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Канада стала председателем в G7 с 1 января 2018 года.-0-